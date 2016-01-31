الجامعة العربية: نسبة البطالة فى العالم العربى تجاوزت 18% وخطة لحل الأزمة

قال الدكتور محمد خير، مدير المنظمات والاتحادات العربية بجامعة الدول العربية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن نسبة البطالة فى العالم العربى تجاوزت نسبة الـ 18%، وفى بعض الدول العربية وصلت إلى 22%، مما يشير إلى كارثة فى العالم العربى خلال السنوات القادمة .

وأضاف أن الوضع فى بعض الدول العربية متأزم بسبب قلة الانتاج وانخفاض الاقتصاد وزيادة عدد السكان، مشيراً إلى الحاجة لفترة طويلة لتعديل مسار هذه الدول لإخراجها من الأزمة لإنهاء مشكلة البطالة ورفع معدلات انتاجها وزيادة الاستثمارات.

وأكد أن الجامعة العربية لديها برنامج للحد من البطالة موافقة عليه من القمة العربية الاقتصادية ومنظمة العمل العربية، موضحاً أن ارتفاع معدلات البطالة سببت فى ارتفاع معدلات الهجرة غير الشرعية إلى البلاد الأوربية نتيجة لظروف سياسة تمر بها بعض الدول العربية.

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