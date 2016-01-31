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تقرير - إصابة خافي مارتينيز تزيد من مشاكل بايرن ميونيخ الدفاعية

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تقرير - إصابة خافي مارتينيز تزيد من مشاكل بايرن ميونيخ الدفاعية تقرير - إصابة خافي مارتينيز تزيد من مشاكل بايرن ميونيخ الدفاعية

أشارت عدة تقارير في ألمانيا أن خافي مارتينيز لاعب بايرن ميونيخ قد يغيب عدة أسابيع عن فريقه بسبب الإصابة.

وحسب ما ورد بتقارير نشرتها "سكاي سبورتس" فإن المدافع الدولي الإسباني سغيب لعدة أسابيع وحسب صحيفة "سبورت بيلد" الألمانية فإنه يعاني من مشاكل في ركبته.

وكان خافي مارتينيز قد شعر بعدم الراحة بعد مباراة هامبورج بالدوري في الأسبوع الماضي وأوضح للطبيب أن ركبته اليسرى تؤلمه.

وخضع الدولي الإسباني للآشعة التي أظهرت أنه لا يعاني من أية مشاكل كبيرة واستنتج الطاقم الطبي أن اللاعب ربما يعاني من الإرهاق فقط.

وسيخضع اللاعب لعدة فحوصات طبية خلال الساعات القليلة المقبلة، للتأكد من سلامته والوقوف على طريقة العلاج التي يحتاجها.

وإن تم تأكيد غيابه فبنفس إصابة الركبة القديمة التي عانى منها في أغسطس 2014 فإنه قد يغيب لعدة أشهر مثل جيروم بواتينج الذي سيغيب لمدة تزيد عن الـ3 أشهر.

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