بجهاز "وايرليس".. أحدث علاج لآلام أسفل الظهر بالكهرباء

كشفت الأبحاث الطبية الحديثة عن أحدث صيحة لعلاج آلام أسفل الظهر، التى يعانى منها الملايين حول العالم، وخاصة فى مصر ، وذلك باستخدام الصدمات الكهربية، وذلك حسبما أشارت نتائج التجارب الإكلينيكية التى يشرف عليها أطباء من مستشفى جيمس كوك الجامعى فى بريطانيا.

وتعتمد فكرة العلاج على استخدام جهاز صغير فى حجم علبة الكبريت يُصدر نبضات كهربية إلى الأعصاب الموجودة فى منطقة أسفل الظهر، وهو ما يساهم فى تنشيط العضلات الضعيفة، وخاصة عضلة "multifidus"، فيجعلها تنقبض وتنبسط بشكل متكرر وتصبح أقوى، وهو ما يقلل من الضغط الواقع على الفقرات ويحد من الآلام.

ويعرف الجهاز الجديد باسم "ReActiv8"، ويتم زرعه داخل الجسم أعلى الخصر مباشرة، ويتحكم فيه الأطباء عن بعد باستخدام الريموت كنترول، وخلال التجارب الإكلينيكية التى شهدتها مستشفى جيمس كوك، خضع 45 مريضاً للعلاج باستخدام هذا الجهاز، حيث كانوا يخضعون لجلستين فى اليوم، بلغ زمن كل منهما 30 دقيقة.

ونشرت هذه النتائج اليوم، الأحد، على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.



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