البلازما.. علاج فعال لآثار حب الشباب

أسباب ظهور آثار حب الشباب

البلازما لعلاج حب الشباب

آثار حب الشباب من مشاكل البشرة المؤرقة، التى تسبب إزعاجا لأصحابها، وتوضح الدكتورة هديل جهاد أخصائية الأمراض الجلدية والعلاج بالليزر، أهم الأسباب التى تؤدى لظهور آثار حب الشباب وأحدث الطرق العلاجية.>ترى هديل أن حب الشباب غالبا ما يخلف آثارا على البشرة، نتيجة للتعامل الخاطئ مع البثور طوال فترة ظهورها فتقشير البثور وحكها واستخدام طبقات كثيفة من مستحضرات التجميل لمواراتها، من أهم الأسباب التى تضاعف فرص انتشار حب الشباب، وتساهم فى ترك آثار دائمة لها، كالحفر والبقع البنية العميقة.>وتوضح أخصائية الأمراض الجلدية والعلاج بالليزر أن أبرز الطرق المتبعة لعلاج آثار حب الشباب، هو ما يعرف ببلازما الدم، فالبلازما هى أحد أهم مكونات دم الإنسان وتساعد بصورة فعالة فى تجديد وتغذية خلايا الجسم مشيرة إلى أن تقنية العلاج بالبلازما تتم بسحب عينة من دم المريض، ووضعها تحت جهاز مخصص لعزل مركبات الدم، فيستخلص منه جزيئات البلازما ويعاد حقنها فى المناطق المراد علاجها.

وتؤكد هديل أن البلازما تساعد بصورة فعالة فى علاج آثار حب الشباب، كما تعمل على تنشيط مادة الكولاجين بالجلد وتمنحه نضارة، وتساعد على شد وفرد البشرة بصورة كبيرة.

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