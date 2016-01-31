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الأطفال أكثر عرضة لالتهاب الجيوب الأنفية فى الشتاء..طعميه ضد الإنفلونزا

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الأطفال أكثر عرضة لالتهاب الجيوب الأنفية فى الشتاء..طعميه ضد الإنفلونزا الأطفال أكثر عرضة لالتهاب الجيوب الأنفية فى الشتاء..طعميه ضد الإنفلونزا
التهاب الجيوب الأنفية من الأمراض الشائعة، وترتفع فرص الإصابة فى فصل الشتاء، ومع انخفاض درجات الحرارة، ويعد الأطفال هم الفئة الأكثر عرضة للإصابة بالتهاب الجيوب الأنفية.

أسباب إصابة الأطفال بالتهاب الجيوب الأنفية


>قال أستاذ طب الأطفال الدكتور طلعت حسن سالم، هناك العديد من الأسباب تقف وراء زيادة فرص تعرض الأطفال للإصابة بالجيوب الأنفية، أهمها تغيرات الجو، خاصة مع انخفاض درجات الحرارة، وتعرض الطفل للتيارات الباردة والساخنة على التوالى.

وأوضح د.طلعت أن الأطفال الذين يعانون من حساسية الصدر، بشكل خاص ترتفع لديهم فرص الإصابة بالتهاب الجيوب الأنفية، مقارنة بأقرانهم وهو ما يتطلب مضاعفة طرق الوقاية لديهم.

الوقاية من التهاب الجيوب الأنفية لدى الأطفال


>وأكد الدكتور طلعت أن التطعيم ضد فيروس الإنفلونزا الموسمية، أهم سبل الوقاية من التهاب الجيوب الأنفية، وأغلب أمراض الجهاز التنفسى التى تظهر فى الشتاء، ناصحا بإعطاء جميع الأطفال هذا المصل فى مواعيده قبل بداية شهور الشتاء.

كما نصح أستاذ طب الأطفال بتجنب تعرض الطفل لتغيرات درجات الحرارة، وانتقاله من البرودة للدفء بشكل مباشر، والحرص على تغذيته بصورة جيدة، لتقوية جهازه المناعى ضد الإصابة بالتهاب الجيوب الأنفية.

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