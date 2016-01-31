فوائد رياضة المشى.. تحسن الذاكرة وتنشط الدورة الدموية

فوائد رياضة المشى للمخ

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شروط ممارسة رياضة المشى

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فوائد النشاط البدنى وممارسة الرياضة أمر مسلم به، وفى السطور التالية يوضح أخصائى السمنة والنحافة الدكتور خالد يوسف، أهم الفوائد الصحية لرياضة المشى تحديدا.قال د.خالد إن من أهم الفوائد التى نحصل عليها عند ممارسة رياضة المشى، تعزيز النشاط العقلى والحفاظ على الذاكرة، وتحسين المزاج ورفع معدل الاستيعاب والفهم، فالرياضة بجانب كونها تساعد على تحسين الحالة البدنية والعضوية تحسن أيضا الحالة النفسية بصورة فعالة، ما ينعكس على جميع الأنشطة العقلية للإنسان.وأوضح د. خالد أن استنشاق الأكسجين النقى أثناء ممارسة الرياضة، خاصة المشى، ينشط الدورة الدموية ويضاعف كميات الأكسجين التى تصل لجميع الأعضاء الحيوية، وهذا يساهم بصورة مباشرة فى تحسين عملها ووظائفها.

ونصح أخصائى السمنة والنحافة بالمشى فى الأماكن المفتوحة جيدة التهوية، مشيرا إلى أن أكبر استفادة لممارسة هذه الرياضة، هى حصول الجسم على نسبة كبيرة من الأكسجين.

>كما نصح بالمشى نصف ساعة يوميًا، فى مكان مفتوح مع ارتداء حذاء رياضى مناسب، وملابس قطنية مريحة.