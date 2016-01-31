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مخاوف من إنتشار فيروس زيكا تهدد أولمبياد ريو دي جانيرو

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مخاوف من إنتشار فيروس زيكا تهدد أولمبياد ريو دي جانيرو مخاوف من إنتشار فيروس زيكا تهدد أولمبياد ريو دي جانيرو

طغت حالة من القلق الشديد لدى اللجنة المنظمة للألعاب الأولمبية والتي تقام خلال الصيف المقبل بريو دي جانيرو بالبرازيل وذلك بسبب انتشار فيروس "زيكا".

وكانت لورديس جارسيا نافارو مراسلة الإذاعة الوطنية المحلية بالبرازيل قد أشارت إلى أن اللجنة الدولية الأولمبية أرسلت تنويها حول البعوض الذي ينقل العدوى للدول المشاركة بالأولمبياد.

وجاء تقرير لورديس كالتالي: "قالت اللجنة الأولمبية الدولية إنها سوف ترسل إرشادات حول التعامل مع فيروس زيكا لكل اللجان الخاصة بالدول المشاركة بالأولمبياد، هناك قلق حول فيروس ينتشر بطريقة سريعة في المنطقة ومن المحتمل انه يسبب تلف في المخ وشكل الرأس لدى الأجنة، والفيروس قد يؤثر على الرياضيين والزوار على حد سواء".

وتابعت المراسلة " تقوم يوميا بعمليات تفتيش لكل المنشآت الأولمبية هنا".

في حين أن عمدة ريو دي جانيرو أكد أنه لا يوجد أي داعي للقلق لأن الألعاب الأولمبية ستقام خلال أشهر أكثر برودة وجفافا وهي الأشهر الشتوية مما يقلل من فرص تواجد البعوض.

الجدير بالذكر أنه وحسب تقرير لوكالة أنباء رويترز فإن أكثر من 10 آلاف رياضي سوف يتنافسون في الألعاب الأولمبية في الفترة من 5 إلى 21 أغسطس مع عشرات الآلاف من الأطقم الفنية والحكام والصحفيين لحضور أحد أكبر الأحداث الرياضية مما يزيد القلق والخوف تجاه انتشار الفيروس.

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