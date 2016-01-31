إضافة جديدة لغيابات أرسنال.. انتكاسة لروزيسكي بعد عودته من الإصابة بيوم واحد

تعرض توماس روزيسكي متوسط ميدان أرسنال لإنتكاسة وذلك بعد يوم وحيد من عودته من إصابته ومشاركته ضد بيرنلي بكأس الإتحاد الإنجليزي مساء أمس السبت.

وحسب تقرير نشرته صحيفة "ميرور" الإنجليزية فإن متوسط الميدان التشيكي سيغيب لمدة 6 أسابيع بعد تعرضه لإنتكاسة من إصابته في عضلة الفخذ.

وشارك روزيسكي لأول مرة هذا الموسم مع أرسنال في مباراة فريقه ضد بيرنلي ضمن منافسات دور الـ32 في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي والتي انتهت بفوز المدفعجية بنتيجة 2-1 والتي شارك فيها المصري محمد النني أساسيا.

شاهد ملخص لمسات النني في المباراة

وخضع التشيكي لعملية جراحية في الصيف الماضي تسببت في غيابه وحسب التقرير المبدئي لحالته سيغيب لمدة 6 أسابيع قابلة للتمديد وذلك بعد أن يخضع لفحوصات جديدة للوقوف على مدى قوة الإصابة وتحديد فترة غيابه كاملة.

وتعد تلك الإصابة ضربة قوية لأرسين فينجر مدرب الفريق وذلك لأنه لديه في قائمة الإصابات كلا من جاك ويلشير وسانتي كازورلا مما سيجعل خيارته في خط الوسط محدودة للغاية.

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