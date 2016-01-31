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دربي ديلا مادونينا - هل يكون إيدير حل إنتر أمام ميلان ويكرر بداية باتزيني؟

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دربي ديلا مادونينا - هل يكون إيدير حل إنتر أمام ميلان ويكرر بداية باتزيني؟ دربي ديلا مادونينا - هل يكون إيدير حل إنتر أمام ميلان ويكرر بداية باتزيني؟

سيكون المهاجم البرازيلي إيدير متاحا للمدرب روبرتو مانشيني خلال دربي ديلا مادونينا بعد إنضمامه معارا من سامبدوريا ليحل الأزمة الهجومية التي يعاني منها النيراتزوري رغم تواجد العديد من الأسماء المميزة هجوميا في قائمة الفريق.

وسجل إيدير هذا الموسم 12 هدفا مع سامبدوريا قبل إنتقاله إلى إنتر ميلان والظهور الأول المتوقع ليلة الأحد مقابل 16 هدفا سجلهم خماسي هجوم النيراتزوري إيكاردي هدافه بثمانية أهداف وأربعة ليوفيتيتش وهدفين لييايتش وهدف لكل من بالاسيو وبياباني.

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وسيحمل صاحب الـ29 عاما آمال جماهير إنتر ميلان الليلة في هز شباك الخصم ميلان خصوصا أن سجل إيكاردي أمام ميلان ليس بالجيد ففي ست مواجهات سابقة للمهاجم الأرجنتيني الشاب لم يسجل أو يصنع أي هدف أمامهم.

بينما سجل إيدير هدفين وصنع هدف في تسع مواجهات سابقة له ضد الروسونيري.

وتتمنى جماهير إنتر ميلان أن يكرر الإيطالي ذو الأصول البرازيلية بداية باتزيني بقميص النيراتزوري عندما انتقل إليهم في شتاء 2011 قادما من سامبدوريا أيضا.

وكانت أولى مشاركات باتزيني أمام باليرمو وفي تلك المباراة التي أقيمت في 30 يناير 2011 حل باتزيني بديلا في الشوط الثاني وإنتر متأخر بهدفين لينجح في تعديل الكفة بتسجيله هدفين ويتحصل على ركلة جزاء حولها إيتو إلى الهدف الثالث مهديا إنتر ميلان نقاط المباراة الثلاث.

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