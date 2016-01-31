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بالفيديو - من يقف أمام يوفنتوس؟ دهس كييفو برباعية

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بالفيديو - من يقف أمام يوفنتوس؟ دهس كييفو برباعية بالفيديو - من يقف أمام يوفنتوس؟ دهس كييفو برباعية

(إفي): انفرد فريق يوفنتوس بصدارة الدوري الإيطالي مؤقتا بعد تغلبه اليوم الأحد على مضيفه كييفو فيرونا برباعية نظيفة في الجولة الـ22 من البطولة.

وحملت رباعية الضيوف توقيع الإسباني ألفارو موراتا (ق6 و40) والبرازيلي أليكس ساندرو (ق61) والفرنسي بول بوجبا (ق67).

سجل موراتا الهدف الأول بعد تمريرة من السويسري ستيفان ليشتشتاينر (ق6) ليكسر صيامه التهديفي المستمر منذ 119 يوما في الكالتشيو.

وجاء هدف الإسباني الثاني بعد تمريرة من الألماني سامي خضيرا (ق40).

وأحرز أليكس ساندرو هدفه بعد عرضية من ليشتشتاينر تلقاها بوجبا الذي مررها للبرازيلي الذي أسكن الكرة الشباك (ق61).

وسجل بوجا الهدف الرابع بعد تمريرة رائعة من الأرجنتيني باولو ديبالا (ق67).

وبفوزه للمرة الـ14 على التوالي في الكالتشيو يرفع يوفنتوس رصيده إلى 48 نقطة متصدرا البطولة بشكل مؤقت في انتظار النتيجة التي يحققها نابولي، الذي تراجع بدوره للوصافة بـ47 نقطة بعد فوز فريق "السيدة العجوز"، حينما يستضيف في وقت لاحق اليوم فريق إمبولي.

أما كييفو فيرونا فتجمد رصيده عند 27 نقطة في المركز العاشر بفارق الأهداف أمام اتلانتا.

شاهد الأهداف

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فيديو اليوم السابع

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