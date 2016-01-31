مقتل 53 من ميليشات الحوثى وصالح فى مواجهات بعدة محافظات باليمن

>لقى 53 مسلحا من ميليشيات الحوثى والرئيس المخلوع على عبدالله صالح، مصرعهم، وأصيب العشرات فى مواجهات مع المقاومة الشعبية والجيش الوطنى بعدة محافظات فى اليمن.

وقالت مصادر ميدانية يمينة، حسبما نقلت قناة "العربية" الإخبارية اليوم الأحد، إن 13 مسلحا من ميليشات الحوثى والمخلوع صالح لقوا مصرعهم على أيدى الجيش الوطنى والمقاومة فى محافظة تعز جنوب غربى اليمن، مشيرة إلى أن 5 عناصر أخرى من الميليشيات لقوا مصرعهم جراء انفجار حقل ألغام بهم كانوا زرعوه فى مناطق التماس فى "البعرارة" ومداخل سكنية غرب تعز.

وفى محافظة صنعاء، قالت المصادر إن قوات الجيش الوطنى والمقاومة الشعبية شنت هجوما على "فرضة نهم" البوابة الشرقية لصنعاء من جهة الخانق جنوبا، ومفرق الجوف شرقا بهدف السيطرة عليها والتقدم نحو مناطق مسورة وأرحب، ما أسفرعن مقتل 12 حوثيا وأسر 24 حوثيا، فيما سقط 10 من عناصر الجيش الوطنى.

أما فى محافظة الجوف، فقد أوضحت المصادر أن 10 من عناصر ميليشيات الحوثى وصالح لقوا مصرعهم بعد معارك عنيفة أفضت إلى سيطرة قوات الجيش الوطنى والمقاومة على مواقع استراتيجية بين مديريتى "الحزم وخب والشعف"، مشيرة إلى أن القوات سيطرت على جبال استراتيجية بالعقبة بعد فرار ميليشيات الحوثي.

وفيما يتعلق بالوضع فى محافظة البيضاء وسط اليمن.. قالت المصادر إن 5 عناصر من الميليشات لقوا مصرعهم، وأصيب آخرون بعد معارك عنيفة مع المقاومة فى منطقة "غول زيد والعرام وحصن قيس " بمديرية الزاهر.

أما فى محافظة ذمار إلى الجنوب من صنعاء، أشارت المصادر إلى أن المقاومة هاجمت إقليم "آزال" الذى يعد تجمعا للميليشيات الحوثية فى أحد المقرات بحارة "بنوس" بمدينة معبر، ما أسفر عن سقوط 5 قتلى وعدد من الجرحى.

وفى سياق متصل، قصفت طائرات دول التحالف العربى اليوم مواقع تابعة لمليشيات الحوثيين وصالح فى العاصمة اليمنية صنعاء ، وذكر شهود عيان أن الطائرات استهدفت مواقع ومخازن عسكرية للمليشيات بجبل نقيل بن غيلان ومنطقة ملح بمديرية نهم شرق صنعاء .. كما استهدفت عدة نقاط أمنية تابعة لهم على امتداد طريق صنعاء مأرب.

وتشهد مديرية نهم معارك شديدة بين قوات الجيش والمقاومة والمليشيات وسط تقدم لقوات الجيش فى أجزاء كبيرة من المديرية التى تعد المدخل الشرقى لللعاصمة .

كما استهدفت الطائرات معسكر ريمة حميد للحرس الجمهورى ومواقع اخرى فى مديرية سنحان مسقط رأس الرئيس السابق جنوب شرق صنعاء.

يذكر أن طائرات التحالف قد كثفت من عمليات القصف على العاصمة صنعاء وضواحيها خلال الشهر الحالى مع وصول العمليات العسكرية لمديريات فى شمال شرق العاصمة .. ولازالت الطائرات تجوب سماء العاصمة فى طلعات استكشافية مخترقة حاجز الصوت وسط غياب تام لاصوات المضادات الارضية .