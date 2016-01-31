أحمد معيتيق: زيارة السراج لحفتر لا تمثل المجلس الرئاسى الليبى

نفى نائب رئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى الليبى أحمد معيتيق علمه بزيارة الرئيس السراج إلى مدينة المرج ولقاء القائد العام للجيش الليبى الفريق أول ركن خليفة حفتر.

وقال معيتق " تابعنا عبر وسائل الإعلام خبر زيارة السيد رئيس المجلس الرئاسى للسيد حفتر، وكنا على تواصل مع فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسى، ولساعة متأخرة من الليل، ولم يخبرنا، أو يطلعنا على نيته القيام بتلك الزيارة".

وأضاف معيتيق فى بيان صحفى " الزيارة التى قام بها السراج تعبر عنه شخصياً، ولا تعكس رأى، ولا توجه المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى"، مختتما بالقول "مثل هذه الزيارات يجدر بها أن تناقش مسبقاً بالمجلس الرئاسى، فى إطار زيارة جميع أطراف النزاع فى ليبيا ضمن خطوات التوافق".