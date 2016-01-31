الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا إلى صحو والرياح معتدلة السرعة بوجه عام تنشط أحيانا فوق البحر وتزداد الرطوبة النسبية ليلا وصباح الغد الباكر على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف.

حركة الرياح : غربية - شمالية غربية / 10 - 25/30 كم/ساعة على اليابسة وتكون شمالية غربية / 20 - 30/35 كم/ساعة فوق البحر.

البحر .. مضطرب .. الموج بارتفاع من 1 الى 2 و 3 أقدام قرب الساحل ومن 3 الى 5 و 6 أقدام بالعمق .. ويبلغ أعلى مد عند الساعة السادسة و 12 مساء وأدنى جزر عند الساعة الثانية عشرة و 48 دقيقة ظهرا.

درجات الحرارة نسب الرطوبة.

> المدينة العظمى الصغرى العليا الدنيا.

> أبوظبي 22 15 85 40 .

> دبي 21 16 85 30 .

> الشارقة 23 13 80 35.

> عجمان 22 15 80 40.

> أم القيوين 22 13 80 35 .

> رأس الخيمة 23 11 85 30 .

> الفجيرة 24 16 75 40.

> العين 23 12 90 30 .

> ليوا 22 11 95 35 .

> الرويس 20 14 85 45 .

> السلع 19 14 85 50.

> دلما 19 15 75 55 .

> طنب الصغرى 19 16 75 55 .

> طنب الكبرى 19 16 75 55 .

> أبوموسى 19 17 75 50.