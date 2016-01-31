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محافظ المنيا يحيل مدير مخازن سمالوط للنيابة العامة

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محافظ المنيا يحيل مدير مخازن سمالوط للنيابة العامة محافظ المنيا يحيل مدير مخازن سمالوط للنيابة العامة

اللواء طارق نصر، محافظ المنيا

 قرر اللواء طارق نصر، محافظ المنيا، إحالة مدير مخازن الوحدة المحلية بمركز ومدينة سمالوط للنيابة العامة، وذلك وفقًا لتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات لما نسب إليه من تلاعب وتزوير في أذون الصرف الخاصة بصرف بعض الأصناف الواردة لمخازن الوحدة .

وأوضح محمد سليمان، القائم بأعمال رئيس قطاع الجهاز المركزي للمحاسبات بالمنيا، أن مدير المخازن أضر بالمال العام بعد ثبوت حالة التلاعب والتزوير في أذون الصرف والفواتير حيث تبين أن الموظف قام باستلام الأصناف الواردة في تلك الفواتير من مطبعة المحافظة، ولم يقم بتسليها للوحدة المحلية حتى تاريخه بهدف الاستيلاء على قيمتها والتي بلغت 325 ألف و 486 جنيه.

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