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ضبط 5 أشخاص أثناء محاولتهم السفر بأوراق مزورة بميناء قسطل البري بأسوان‎

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ضبط 5 أشخاص أثناء محاولتهم السفر بأوراق مزورة بميناء قسطل البري بأسوان‎ ضبط 5 أشخاص أثناء محاولتهم السفر بأوراق مزورة بميناء قسطل البري بأسوان‎

ضبط – أرشيفية

تمكنت قوة من مباحث قسم شرطة ميناء أبو سمبل البري من ضبط 5 أشخاص حاولوا عبور الميناء والسفر للسودان بأوراق وتصاريح سفر مزورة.

وكان موظف الجوازات بالميناء اشتبه في أوراق عدد من المسافرين وبعرضها على قسم المباحث والأدلة الجنائية تبين تزوير هذه الأوراق.

فتمكنت قوة من المباحث من ضبط كلا من  المدعو «إسماعيل ا. إ.»، 28 سنة، مقيم مركزاخميم بسوهاج، والمدعو «عادل س. ع.»، 25 سنة، مقيم دائرة مركز كفر الشيخ، والمدعو «باسم ا. ع.1»، 26 سنة، مقيم مركز دشنا بقنا، والمدعو «أحمد م. و.»، 23 سنة، مقيم مركز أطسا بالفيوم، والمدعو «محمد أ. م.»، 25 سنة، مقيم بحري بجيج، مركز الفيوم.

تحرر المحضر رقم 42/2016م إداري مركز أبو سمبل وجاري العرض علي النيابة.

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