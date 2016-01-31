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النيابة تأمر بضبط راغب متعة هرب بعد القبض عليه مع بطلة كليب "أنا زهقانة"

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النيابة تأمر بضبط راغب متعة هرب بعد القبض عليه مع بطلة كليب "أنا زهقانة" النيابة تأمر بضبط راغب متعة هرب بعد القبض عليه مع بطلة كليب "أنا زهقانة"
أمر المستشار شريف عبد المنعم مدير نيابة القاهرة الجديدة، بإرسال المواد المخدرة المضبوطة مع بطلة كليب "أنا زهقانة" وطليقة صاحب سلسلة محلات شهيرة للمعمل الجنائى، كما أمرت النيابة بضبط وإحضار راغب المتعة الذى تمكن من الهرب.

وكشفت تحريات العقيد إبراهيم الطويل مدير التحريات، أن المتهمة الأولى "سماح.م" وشهرتها إنجى، سبق ضبطها فى قضايا آداب، قامت بغناء كليب "أنا زهقانة"، وبعض الإعلانات التجارية والمشاهد التمثيلية، لتكون ستارا لأعمال الدعارة والقوادة، وبصحبتها أخرى "سمية.ع" وشهرتها "منة"، والسابق ضبطها فى قضايا آداب، طليقة رجل أعمال شهير، قامتا باستقطاب راغبى المتعة الحرام من الأثرياء واستخدام 5 شقق تملكها المتهمة الأولى بمدينتى فى القاهرة الجديدة، وكرا لنشاطهما.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن كل من العقيدين عصام أبو عرب وأحمد طاهر والمقدم حسن النجار ومحمد حلمى ورامز جمال وعمرو مطر وإيهاب توفيق ووليد طراف، رجال مباحث الآداب من ضبط المتهمة داخل إحدى الشقق السكنية التى تملكها المتهمة الأولى بمدينتى، أثناء ممارسة الرذيلة مع رجل أعمال مصرى مقابل 5 آلاف جنيه، والذى تمكن من الهرب أثناء محاولة ضبطه، وبحوزتهم أقراص ترامادول وحشيش وخمور وملابس داخلية وأوقية ذكرية.

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مصر 365

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