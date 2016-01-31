ضبط عاطلين بحوزتهما 12 طربة حشيش فى سمنود بالغربية

تمكن ضباط مباحث قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن الغربية من ضبط عاطلين مقيمان بقرية ميت عساس التابعة لمركز سمنود وبحوزتهما 12 طربة حشيش تزن كيلو و200 جرام بقصد الاتجار.

كانت معلومات قد وردت للمقدم أحمد العايدى رئيس قسم مكافحة المخدرات بمديرية امن الغربية والرائد احمد الصباحى الضابط بوحدة مباحث القسم بقيام كل من "تامر ع م" – 28سنة عاطل، "يوسف م م" – 26 سنة عاطل - مقيمان بقرية ميت عساس – مركز سمنود بالاتجار فى المواد المخدره متخذاً من القرية محل إقامتهما والقرى المجاوره مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى وعقب تقنيين الإجراءات، تم ضبط المتهمان أثناء تواجدهما بعزبة حميدة دائرة المركز مستقلين دراجة نارية بدون لوحات وبحوزتهما 12 طربة حشيش تزن كيلو و200 جرام وهاتف محمول ومطواة بقصد الاتجار تحرر المحضر 1783 جنايات مركز سمنود لسنة 2016 تم إخطار اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية وتولت النيابة العامة التحقيق.