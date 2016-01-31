أخبار عاجلة

مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل" -
برنامج القاهرة أبوظبي يفتح ملف أزمة تهديد إغلاق مدرسة الموهوبين رياضياً -
الأهلي لـ«التحرير»: سنتعاقد مع «أشرف» رغم مشاركته الإفريقية مع سموحة -
شوبير: «لو اتحاد الكرة اتحل.. هعتزل» -
فيديو| أبو ريدة: مجدي عبد الغني «رزل شوية».. ولا أحتاح لنائب -
الوكالة الرسمية: فرنسا تطرد حفيد مؤسس "الإخوان" إلى سويسرا -
القاهرة أبوظبي: تصريحات ك. أحمد حسام ميدو حول التهديد لإغلاق مدرسة الموهوبين رياضياً -
مساء dmc - حلقة السبت 8-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع رجال الأعمال "السيد البدوي وعلاء السبع" -
القاهرة أبوظبي - فقرة التكتيك .. التحليل الفني لمباريات الأسبوع الـ 23 للدوري -
القاهرة أبوظبي: تصريحات أحمد مرتضى منصور حول تعيين "إيناسيو" مديراً فنياً للزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط عاطلين بحوزتهما 12 طربة حشيش فى سمنود بالغربية

Google+ Print
ضبط عاطلين بحوزتهما 12 طربة حشيش فى سمنود بالغربية ضبط عاطلين بحوزتهما 12 طربة حشيش فى سمنود بالغربية
تمكن ضباط مباحث قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن الغربية من ضبط عاطلين مقيمان بقرية ميت عساس التابعة لمركز سمنود وبحوزتهما 12 طربة حشيش تزن كيلو و200 جرام بقصد الاتجار.

كانت معلومات قد وردت للمقدم أحمد العايدى رئيس قسم مكافحة المخدرات بمديرية امن الغربية والرائد احمد الصباحى الضابط بوحدة مباحث القسم بقيام كل من "تامر ع م" – 28سنة عاطل، "يوسف م م" – 26 سنة عاطل - مقيمان بقرية ميت عساس – مركز سمنود بالاتجار فى المواد المخدره متخذاً من القرية محل إقامتهما والقرى المجاوره مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى وعقب تقنيين الإجراءات، تم ضبط المتهمان أثناء تواجدهما بعزبة حميدة دائرة المركز مستقلين دراجة نارية بدون لوحات وبحوزتهما 12 طربة حشيش تزن كيلو و200 جرام وهاتف محمول ومطواة بقصد الاتجار تحرر المحضر 1783 جنايات مركز سمنود لسنة 2016 تم إخطار اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية وتولت النيابة العامة التحقيق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365