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تحرير 4 آلاف مخالفة مرورية وحجز 16 "توك توك" مخالف لقرار السير بالجيزة

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تحرير 4 آلاف مخالفة مرورية وحجز 16 "توك توك" مخالف لقرار السير بالجيزة تحرير 4 آلاف مخالفة مرورية وحجز 16 "توك توك" مخالف لقرار السير بالجيزة
كثفت الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء مجدى إسماعيل، مدير المرور من حملاتها المرورية أعلى محاور وميادين المحافظة، بناء على تعليمات اللواء أحمد حجازى مدير الأمن، لرصد كافة المخالفات، وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور لمنع وقوع أى مرورية.

وتمكنت الإدارة خلال الـ24 ساعة الماضية، من رصد 4111 مخالفة متنوعة للعديد من السيارات، حيث تم ضبط 39 مخالفة تجاوز سرعات، و1866 مخالفة انتظار خاطئ، و1523 مخالفة نموذج 125، وتم رصد 21 مخالفة بمطالع ومنازل الكبارى، وتم حجز 16 توك توك، وتم حجز 14 دراجة بخارية بدون لوحات، و8 مخالفات لصلاحية فنية للسيارة.

كما تم شن حملة مرورية لرصد متعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة أعلى الطرق بالمحافظة، وتم إجراء تحليل طبى لـ20 سائقا، وتم إثبات تعاطى 3 حالات للمواد المخدرة، وتواصل الإدارة حملاتها المرورية لرصد المخالفات بالشوارع.

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مصر 365

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