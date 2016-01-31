النيابة تأمر بتشريح ودفن جثة شاب أشعل النيران فى نفسه وأسرته بالعمرانية

أمرت نيابة العمرانية، برئاسة المستشار خالد الفخرانى مدير النيابة، بدفن وتشريح جثة شاب ووالده لقيا مصرعهما بعدما سكب الشاب البنزين على نفسه ووالده وأفراد أسرته وأشعل فيهم النيران، بسبب خلافات عائلية، ما أدى إلى وفاته ووالده متأثرين بجراحهما داخل المستشفى، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

وكان مصدر أمنى بمديرية أمن الجيزة، قد أكد أن المتهم بسكب البنزين على والده وإشعال النار بسبب خلافات عائلية بينهم، ما أسفر عن إصابة المتهم و6 من عائلته، وفارق الحياة بالمستشفى، كما فارق أيضا والده الحياة نتيجة تدهور حالتهما الصحية بمستشفى أم المصريين.

وبإجراء التحريات، تبين للمقدم محمد ربيع رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية، أن عاطلا نشبت بينه وبين والده مشادة بسبب خلافات عائلية، ما دفعه لسكب البنزين على والده وإشعال النيران، إلا أن ألسنة النيران امتدت إلى جسد المتهم و6 من أفراد أسرته، وتم تحرير محضرا بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.