شاهد أثار تصادم 19 سيارة بطريق الكريمات ببنى سويف بسبب الشابورة المائية

وقع حادث تصادم بطريق الكريمات - بنى سويف، حيث تصادم 19 سيارة على الطريق بسبب الشبورة المائية وإغلاق بوابات طريق الكريمات بشكل مفاجئ، مما أدى إلى سقوط ضحايا ووقوع إصابات، مما تسبب فى وقف حركة السيارات بشكل كامل.

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- تصادم 19 سيارة بطريق الكريمات – بنى سويف بسبب الشابورة المائية

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