تقرير في الجول - إيهيناتشو.. هدية نيجيريا لمانشستر سيتي

أثبت كليتشي إيهيناتشو مهاجم مانشستر سيتي أنه بحاجة للوقت فقط من أجل إثبات قيمته وأكد ذلك بهاتريك سجله في شباك أستون فيلا بمباراة الفريقين بكأس الإتحاد الإنجليزي.

وسجل إيهيناتشو هاتريك وصنع الهدف الرابع في فوز سيتي على أستون فيلا 4-0.

ويستعرض معكم FilGoal.com من خلال التقرير التالي مدى تطور إيهيناتشو مع مانشستر سيتي.

انضم المهاجم النيجيري الشاب إلى الـ"سكاي بلوز" في يناير عام 2014 من تايا أكاديمي النيجيري، إلا أنه لم يشارك بصفة رسمية مع الفريق الأول إلا في الموسم الحالي.

ما يمكن لكليتشي أن يقدمه

يمتلك صاحب الـ19 عاما نسبة دقة تسديدات بلغت 60% وهي أقل من سيرخيو أجويرو بـ1% فقط ومن رحيم سترلينج بـ3% لكنه أكثر من ويلفريد بوني الذي يمتلك نسبة 46%.

نسبة دقة تمريراته بلغت 80% أكثر من ويلفريد بوني بـ78% وأقل من سترلينج بـ85% وأجويرو الذي يمتلك نسبة 89%.

سجل حتى الآن 8 أهداف في 18 مباراة شارك خلالهم في كل المسابقات وصنع 4 أهداف.

نقاط ضعفه

يمتلك إيهيناتشو نسبة تسديد على المرمى بلغت 0.6 تسديدة في المباراة الواحدة أقل من بوني الذي يسدد 2.8 تسديدة على المرمى في المباراة الواحدة وأجويرو الذي يسدد 3.5 تسديدة على المرمى.

أيضا يمتلك كليتشي نسبة ضعيفة للغاية في الفوز بالالتحامات الهوائية مثل الرأسيات واعتراض الكرة.

إذ أنه يمتلك متوسط فوز بلغت نسبته 31% في المباراة الواحدة، في حين أن أجويرو يمتلك نسبة 42% وبوني 50%.

ولكن لا يمكن إغفال حقيقة أن النجم النيجيري لايزال في الـ19 من عمره.