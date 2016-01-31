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تظاهر المحصلين وقراء العدادات والعمالة المؤقتة بشركة مياه الشرب بالغربية

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تظاهر المحصلين وقراء العدادات والعمالة المؤقتة بشركة مياه الشرب بالغربية تظاهر المحصلين وقراء العدادات والعمالة المؤقتة بشركة مياه الشرب بالغربية
نظم العشرات من محصلى وقراء العدادات من العمالة المؤقتة بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية، وقفة احتجاجية اليوم الأحد، أمام فرع شركة مياه الشرب بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، للمطالبة بالتثبيت والتأمين عليهم.

وأوضح المتظاهرون أن عدد العمالة المؤقتة يبلغ عددهم 1183 قارئ عداد ومحصل، وتم تجديد عقدوهم 5مرات وانتهت تلك العقود فى 31 ديسمبر العام الماضى.

وطالب المتظاهرون بسرعة استجابة المسئولين لمطالبهم وتثبيتهم والتأمين عليهم مهددين بالتصعيد فى حالة عدم الاستجابة لهم.

وانتقل الدكتور سمير الخولى عضو مجلس النواب عن دائرة مركز طنطا للمتظاهرين، للاستماع لمطالبهم ورفعها للمسئولين لمناقشة حلها.

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مصر 365