صحة الدقهلية: حملة مكثفة للمرور على المحال التجارية بعدد من القرى

شنت مديرية الشئون الصحية بالدقهلية حملة مكثفة، مكونة من فريق مراقبة الأغذية من إدارة الطب الوقائي بالمديرية وفريق مراقبة الأغذية بالإدارة الصحية بالمنصورة، وذلك في نطاق قرى كوم الدربي، وشاوه، وميت علي.

وأسفرت الحمله عن ضبط ٣٥٧ كيلو أغذية مختلفة فاسدة ومنتهية الصلاحية تم إعدامها، وتحرير ١٠ محاضر جنح شهادات واشتراطات صحية، وتم اخذ ٧ عينات أغذية مختلفة، والتوصية بغلق ٦ منشآت إدارية لعدم الترخيص ووجود خطر داهم على صحة المواطنين .

وأكد الدكتور سعد مكي، وكيل وزراة الصحة بالدقهلية أنه سيواصل مسيرته في محاربة الفاسدين وذلك حرصًا على سلامة وصحة أهالي المحافظة