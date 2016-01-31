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نقيب الأطباء يطالب النائب العام بالتحقيق في تعدي أمين شرطة على «ضباط المطرية»

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نقيب الأطباء يطالب النائب العام بالتحقيق في تعدي أمين شرطة على «ضباط المطرية» نقيب الأطباء يطالب النائب العام بالتحقيق في تعدي أمين شرطة على «ضباط المطرية»

الدكتور حسين خيري

تقدم الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء ووفد من الأطباء، وأطباء مستشفى المطرية التعليمي، ببلاغ لللنائب العام، للمطالبة بانتداب قاضي للتحقيق في واقعة تعدي أمناء الشرطة على أطباء المستشفى.

وقال البلاغ إن أمين شرطة المطرية، والذي تقدم ببلاغ يتهم فيه طبيبين بمستشفى المطرية التعليمي بالاعتداء عليه، قدم التقرير الطبي الصادر عن مستشفى هليوبوليس، والذي يقضي بتعرضه لحادث دراجة بخارية وليس له أي علاقة من قريب أو بعيد بإصابته بواسطة الأطباء، وهذا ما دفعهم بضرورة سرعة التقدم ببلاغ للتحقيق في الواقعه لمنع تكرار تلك الوقائع.

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