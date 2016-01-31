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الداخلية السعودية تعلن أسماء 9 مطلوبين فى حادث تفجير مسجد قوات الطوارئ

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الداخلية السعودية تعلن أسماء 9 مطلوبين فى حادث تفجير مسجد قوات الطوارئ الداخلية السعودية تعلن أسماء 9 مطلوبين فى حادث تفجير مسجد قوات الطوارئ
أعلن اللواء منصور التركى، المتحدث باسم وزارة الداخلية ، فى مؤتمر صحفى منذ قليل، أسماء 9 مطلوبين تورطوا بحادث تفجير مسجد الطوارئ فى أبها، وهم كل من:

1. سعيد عائض إل دعير الشهراني (سعودي الجنسية).
>2. طايع سالم يسلم الصيعري (سعودي الجنسية).
>3. عبدالعزيز أحمد محمد البكري الشهري (سعودي الجنسية).
>4. عبدالله زايد عبدالرحمن البكري الشهري (سعودي الجنسية).
>5. عقاب معجب فزعان العتيبي (سعودي الجنسية).
>6. ماجد زايد عبدالرحمن البكري الشهري (سعودي الجنسية).
>7. مبارك عبدالله فهاد الودعاني الدوسري (سعودي الجنسية).
>8. محمد سليمان رحيان الصقري العنزي
>9. مطيع سالم يسلم الصيعري (سعودي الجنسية).
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