الداخلية السعودية تعلن أسماء 9 مطلوبين فى حادث تفجير مسجد قوات الطوارئ

أعلن اللواء منصور التركى، المتحدث باسم وزارة الداخلية السعودية، فى مؤتمر صحفى منذ قليل، أسماء 9 مطلوبين تورطوا بحادث تفجير مسجد الطوارئ فى أبها، وهم كل من:إعلان - Ads إعلان - Ads
1. سعيد عائض إل دعير الشهراني (سعودي الجنسية).
1. سعيد عائض إل دعير الشهراني (سعودي الجنسية).
>2. طايع سالم يسلم الصيعري (سعودي الجنسية).
>3. عبدالعزيز أحمد محمد البكري الشهري (سعودي الجنسية).
>4. عبدالله زايد عبدالرحمن البكري الشهري (سعودي الجنسية).
>5. عقاب معجب فزعان العتيبي (سعودي الجنسية).
>6. ماجد زايد عبدالرحمن البكري الشهري (سعودي الجنسية).
>7. مبارك عبدالله فهاد الودعاني الدوسري (سعودي الجنسية).
>8. محمد سليمان رحيان الصقري العنزي
>9. مطيع سالم يسلم الصيعري (سعودي الجنسية).
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