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وزارة الإسكان توقع قرضا بـ3مليارات جنيه مع 4بنوك لتمويل المليون وحدة سكنية

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وزارة الإسكان توقع قرضا بـ3مليارات جنيه مع 4بنوك لتمويل المليون وحدة سكنية وزارة الإسكان توقع قرضا بـ3مليارات جنيه مع 4بنوك لتمويل المليون وحدة سكنية
وقع الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورئيس مجلس إدارة صندوق الإسكان الإجتماعى، قرض بقيمة 3 مليارات جنيه مع بنوك الأهلى المصرى والقاهرة ومصر والتعمير والإسكان، لتوفير تمويل إضافى لمشروع الإسكان الاجتماعى.

وقال مدبولى، فى كلمته، أن الهدف من هذا القرض توفير تمويل إضافى يساهم فى الإسراع من معدلات تنفيذ المشروع، مشيرا إلى أن الوزارة تحتاج لإنهاء 8 آلاف ملف شهريا لصالح المواطنين لتوفير التمويل الذاتى للمشروع، حيث يتم حاليا إنهاء نحو 3 آلاف ملف شهريا.

وقال إن قيمة القرض مقسمة بالتساوى بين البنوك الأربعة بقيمة 750 مليون جنيه لكل بنك.

وأوضح أن البنوك تعمل وبقوة من أجل إنهاء أكبر قدر من الملفات، رغم صعوبة العمل والإجراءات المطلوبة، لافتا إلى أن الوزارة تستهدف بالأساس التأكد من وصول الوحدة لمستحقيها، وخاصة مع تدشين بعض البنوك لفروع مخصصة فقط لإنهاء إجراءات الحصول على تلك الوحدات.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على توفير التمويل المستمر للمشروع حتى لا يتوقف العمل به، حيث تستهدف الوزارة إنهاء تنفيذ 150 ألف وحدة سكنية بمشروع الإسكان الإجتماعى خلال العام الجارى، مؤكدا أن الوزارة لا تواجه أى مشكلات تتعلق بالتمويل حاليا فيما يخص هذا المشروع.

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مصر 365