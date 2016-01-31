ننشر أسماء 15 متوفى و22 مصابا ضحايا حادث طريق صحراوى فى بنى سويف

>وأسماء المتوفين: محمد تمام كمال «غياضة ـ بنى سويف»، وسعيد هاشم سليمان «ناصرـ بنى سويف»، وفتحى محمد أحمد «تزمنت الشرقية ـ بنى سويف»، و 4 جثث متفحمة بالإضافة إلى 8 جثث أخرى، تم نقلهم لمستشفى أطفيح المركزى.
اما المصابون فهم: محمد عبد العظيم «38 سنة ـ بيلفيا ـ بنى سويف»، ونبيل ربيع عبد الرازق «منشأة عاصم ـ بنى سويف»، ومحمد صلاح محمد «41 سنة ـ بنى سويف»، وهانى عيد عمر «38 سنة ـ الجيزة»، وحسن سعيد عبد الله «35 سنة ـ الفشن»، وياسر سيد محمد «29 سنة ـ الفشن»، ومحمد نصر تمام «20 سنة ـ غياضة ـ ببا ـ بنى سويف»، ومحمد جمال شحاته «20 سنة ـ غياضة ـ ببا ـ بنى سويف».
ومحمد عمر عرابى «41 سنة ـ الجيزة»، وصلاح خلف عبد الله «32 سنة ـ أسيوط»، وأبوبكر محمد شوقى «35 سنة ـ المنيا»، وأحمد محمد حسن «29 سنة ـ أسيوط»، وسعيد ربيع على 29 سنة ـ أسيوط «41 سنة ـ المنيا»، ومهدى محمد إبراهيم «50 سنة ـ أسيوط»، ومحمود محمد حسن «8 سنوات ـ أسيوط»، وجمال محمد عزوز «53 سنة ـ بنى سويف»، وعزوز جمال على «7 سنوات ـ بنى سويف»، وهناء عبد العال محمد «40 سنة ـ بنى سويف»، ووفاء جمال على «15 سنة ـ بنى سويف» وشعبان سيد أحمد «45 سنة ـ بني سويف» ومحمد أحمد حمدي «52 سنة ـ أسيوط» .
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