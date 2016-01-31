4 أفكار لتعطير خزانة الملابس

من الضروري الحفاظ على خزانة ملابسك نظيفة ومعطرة. لتجنب الروائح غير المرغوب بها في الخزانة، الروائح التي تعلق على الملابس، اتبعي الخطوات الآتية:

1. ضعي قطعاً صغيرةً من الصابون في كيس مزوّد بثقوب داخل جوارير الخزانة، أو بين الملابس المطوية.

خطوات بسيطة لتنظيف أرضيات السيراميك

2. رشّي أحد الزيوت العطرية، كزيت الخزامى (اللافندر) أو إكليل الجبل (الروزماري) على قطعة صغيرة من القماش وعلّقيها في داخل خزانتك.

3. وزعي أكياساً من القماش تحوي أعواد القرنفل أو قشر الليمون الحامض والبرتقال، في زوايا الخزانة.

4. رشّي القليل من ملطف الملابس بعد مزجه بالماء، على أجزاء الخزانة الداخلية، كالرفوف والأسطح.