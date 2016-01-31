العصار يجرى مباحثات ثنائية مع وزير الخارجية التشيكى لوبومير زاوراليك

أجرى وزير الدولة للانتاج الحربى الدكتورمحمد العصار مباحثات بمقر الوزارة اليوم مع وزير الخارجية التشيكى لوبومير زاوراليك تناولت مختلف أوجه التعاون المشترك بين البلدين .

واكد العصار أن هناك تعاوناً فى مجال الصناعات الدفاعية مع دولة التشيك ، خاصة وأنها من الدول التى لم تقم بوقف تصدير الأسلحة لمصر بعد 30 يونيو ، ولديها مواقف جيدة مع مصر، وقريبا سوف يتم تطوير إمكانيات وقدرات الإنتاج الحربى بشكل كبير.

وقال العصار فى مؤتمر صحفى فى ختام مباحثاته مع وزير الخارجية التشيكي إن الإنتاج الحربى لديه قدرات تكنولوچية قوية وقوة بشرية مدربة يمكن استغلالها فى التعاون مع الجانب التشيكي فى مجالات التصنيع العسكرى والمدني.. مؤكداً أنه تم الإتفاق على إرسال وفود من المهندسين و الفنيين للاتفاق على الخطط التى سوف يتم التعاون بناء عليها.

واكد اعتزام وزير الصناعة التشيكي – وهو المنوط به تمثيل التشيك فى الصناعات العسكرية والمدنية – بزيارة مصر خلال الفترة القادمة على رأس تلك الوفود.

ونوه العصارالى أن وزير الخارجية التشيكي هو من طلب الحضور لوزارة الإنتاج الحربى ، موضحاً أن مصر منفتحة على جميع دول العالم التى لديها مواقف جيدة معها ..مشيرا فى هذا الصدد الى علاقات متميزة مع كل من روسيا والصين وفرنسا والهند وباكستان ، وانها تسعى للاستفادة من تجارب هذه الدول مع استغلال كافة إمكانات وزارة الإنتاج الحربى .

ونوه الى ان هناك مستوى جيد من التعاون يسمح بمزيد من تعميق العلاقات وخاصة فى مجال الصناعات العسكرية ، مؤكداً أنه سوف يتم إرسال المهندسين والفنيين للتدريب فى مصانع جمهورية التشيك ، التى تتميز بالتطور التكنولوجى الكبير .

ولفت وزير الإنتاج الحربى إلى أن التعاون مع دولة التشيك فى الوقت الراهن مازال محدودا ، وقال” نسعى لتنميته وتطويره بشكل كبير من أجل خدمة المشروعات القومية الكبرى التى تقودها الدولة فى الوقت الراهن ، خاصة فى مجالات الطاقة الشمسية ، واستصلاح المليون فدان ، ومشروعات الصرف الصحى”.

أ ش أ