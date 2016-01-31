إصابة سكرتير عام محافظة الغربية بأزمة قلبية ونقله لمستشفى المنشاوى العام

تعرض اللواء السيد السعيد سكرتير عام محافظة الغربية، منذ قليل، لأزمة قلبية داخل مكتبه بالديوان العام بمحافظة الغربية.

وعلى الفور، تم استدعاء الدكتور محمد شرشر وكيل وزارة الصحة بالغربية، وعدد من الأطباء فى محاولات لإسعافه السريع، وفشلت محاولات الإسعاف، التى استمرت قرابة نصف ساعة، ما اضطر وكيل وزارة الصحة لنقله إلى مستشفى المنشاوى العام بمدينة طنطا.

جدير بالذكر، أن اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، انتقل إلى مكتب السكرتير العام، وشارك فى عمليات الإسعاف، وأشرف على نقله من خلال سيارة الإسعاف إلى مستشفي المنشاوى، وكلف الدكتور محمد شرشر بمتابعة الحالة، وموافاته بتقرير عاجل عن حالته الصحية.