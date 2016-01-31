أخبار عاجلة

مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل" -
برنامج القاهرة أبوظبي يفتح ملف أزمة تهديد إغلاق مدرسة الموهوبين رياضياً -
الأهلي لـ«التحرير»: سنتعاقد مع «أشرف» رغم مشاركته الإفريقية مع سموحة -
شوبير: «لو اتحاد الكرة اتحل.. هعتزل» -
فيديو| أبو ريدة: مجدي عبد الغني «رزل شوية».. ولا أحتاح لنائب -
الوكالة الرسمية: فرنسا تطرد حفيد مؤسس "الإخوان" إلى سويسرا -
القاهرة أبوظبي: تصريحات ك. أحمد حسام ميدو حول التهديد لإغلاق مدرسة الموهوبين رياضياً -
مساء dmc - حلقة السبت 8-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع رجال الأعمال "السيد البدوي وعلاء السبع" -
القاهرة أبوظبي - فقرة التكتيك .. التحليل الفني لمباريات الأسبوع الـ 23 للدوري -
القاهرة أبوظبي: تصريحات أحمد مرتضى منصور حول تعيين "إيناسيو" مديراً فنياً للزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

افتتاح فرع بنك ناصر الاجتماعى بالداخلة بالوادى الجديد وانتظام العمل به

Google+ Print
افتتاح فرع بنك ناصر الاجتماعى بالداخلة بالوادى الجديد وانتظام العمل به افتتاح فرع بنك ناصر الاجتماعى بالداخلة بالوادى الجديد وانتظام العمل به
بدأ فرع بنك ناصر الاجتماعى بمركز الداخلة التابع لمحافظة الوادى الجديد، العمل رسميا، بعد أن تم الانتهاء من إنشاء مقر الفرع أمام مركز شرطة الداخلة ليقدم خدماته للمواطنين من المعاملات البنكية، ووجه فرع البنك الدعوة لأهالى المركز والقرى التابعة له لزيارة فرع البنك للاطلاع على الخدمات التى يوفرها البنك لعملائه.

وقال أحمد الناظر مدير فرع بنك ناصر الاجتماعى بالداخلة، إن فرع البنك يقدم خدماته للراغبين فى تحويل مرتباتهم من الخارجة إلى الداخلة، وعلى من يرغب فى ذلك أن يتوجه إلى فرع البنك بالداخلة لإنهاء المعاملات الخاصة بهم، كما يقوم البنك بقبول الودائع الاستثمارية ويقوم بتقديم الفائدة حسب الشريعة الإسلامية بجانب توفير كافة السيارات الملاكى بأقل فائدة، وتقديم خدمة قروض لأصحاب المعاشات حتى سن 67 عاما بدون ضامن.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365