افتتاح فرع بنك ناصر الاجتماعى بالداخلة بالوادى الجديد وانتظام العمل به

بدأ فرع بنك ناصر الاجتماعى بمركز الداخلة التابع لمحافظة الوادى الجديد، العمل رسميا، بعد أن تم الانتهاء من إنشاء مقر الفرع أمام مركز شرطة الداخلة ليقدم خدماته للمواطنين من المعاملات البنكية، ووجه فرع البنك الدعوة لأهالى المركز والقرى التابعة له لزيارة فرع البنك للاطلاع على الخدمات التى يوفرها البنك لعملائه.

وقال أحمد الناظر مدير فرع بنك ناصر الاجتماعى بالداخلة، إن فرع البنك يقدم خدماته للراغبين فى تحويل مرتباتهم من الخارجة إلى الداخلة، وعلى من يرغب فى ذلك أن يتوجه إلى فرع البنك بالداخلة لإنهاء المعاملات الخاصة بهم، كما يقوم البنك بقبول الودائع الاستثمارية ويقوم بتقديم الفائدة حسب الشريعة الإسلامية بجانب توفير كافة السيارات الملاكى بأقل فائدة، وتقديم خدمة قروض لأصحاب المعاشات حتى سن 67 عاما بدون ضامن.