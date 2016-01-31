بالصور.. مشكلات المراهقة والتعامل معها فى دورة تدريبية بجامعة القناة

تنظم إدارة تدريب أفراد المجتمع بقطاع شئون البيئة لجامعه القناه دورة تدريبية لمدرسى مدارس التمريض بمحافظة الإسماعيلية لمدة 5 أيام، من 31 يناير وحتى 4 فبراير 2016 حول "مشكلات المراهقة وكيفية التعامل معها".

تأتى هذه الدورة فى إطار الدور المجتمعى الذى تقوم به إدارة تدريب أفراد المجتمع بجامعة القناة، وبناء على رغبة من مديرية الصحة بمحافظة الإسماعيلية لإقامة دورة تدريبية تهدف إلى تدريب مدرسين التمريض على كيفية التعامل مع الطلاب فى سن المراهقة، تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة، والدكتور عاطف أبو النور نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف مصطفى محمد حسن مدير إدارة تدريب أفراد المجتمع.

عقدت محاضرة اليوم الأول للدورة بعنوان "ضغوط المعلم وكيفية مواجهتها". حاضرت فيها الدكتورة إيمان عطية جريش مدرس بقسم الصحة النفسية بكلية التربية.

>وتدور محاور الدورة حول الضغوط ومصادرها وأسبابها وخطوات مواجهتها والوعى بالتفكير وكيفية التغلب على الضغوط و الانفعالات من أجل تأهيل جيل من طلاب التمريض قادر على مواجهة المواقف الصعبة التى ممكن أن يتعرض لها أثناء تأدية مهنته.

يشارك فى الدورة أكثر من 40 متدربا يمثلون العديد من مدارس التمريض على مستوى محافظة الإسماعيلية و ضواحيها.



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