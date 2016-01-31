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بيطرى الدقهلية: إجراءات مكثفة لمواجهة الحمى القلاعية بالمحافظة

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بيطرى الدقهلية: إجراءات مكثفة لمواجهة الحمى القلاعية بالمحافظة بيطرى الدقهلية: إجراءات مكثفة لمواجهة الحمى القلاعية بالمحافظة
تفقد الدكتور محمد جمعة، مدير مديرية الطب البيطرى، بالدقهلية، اليوم، الإدارة البيطرية بمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، وتفقد سير العمل، للوقوف على احتياجات الإدارة والأطباء لتسهيل عملهم.

كما عقدت الإدارة البيطرية بالمقاطعة، بالدقهلية، ندوة لتوعية المربين والمواطنين عن الأمراض البيطرية، وكيفية الوقاية منها، وضرورة المتابعة والتحصينات بمواعيدها، والعلاج بالوحدات البيطرية، خاصة مرض الحمى القلاعية.

وكانت محافظة الدقهلية، قد خسرت العديد من رؤوس الماشية، بعد إصابتها بالحمى القلاعية، وتقدم العديد من المواطنين بشكاوى، وأعلنت مديرية الطب البيطرى بالدقهلية، أنها قامت بعدة حملات تحصينية، حصنت خلالها 16 ألف رأس ماشية.

بيطرى الدقهلية إجراءات مكثفة لمواجهة الحمى القلاعية بالمحافظة (1)

بيطرى الدقهلية إجراءات مكثفة لمواجهة الحمى القلاعية بالمحافظة (2)

بيطرى الدقهلية إجراءات مكثفة لمواجهة الحمى القلاعية بالمحافظة (3)

بيطرى الدقهلية إجراءات مكثفة لمواجهة الحمى القلاعية بالمحافظة (4)

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