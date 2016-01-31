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بالصور.. وزير الثقافة ومحافظ الأقصر فى جولة تفقدية بقصر ثقافة الطارف

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بالصور.. وزير الثقافة ومحافظ الأقصر فى جولة تفقدية بقصر ثقافة الطارف بالصور.. وزير الثقافة ومحافظ الأقصر فى جولة تفقدية بقصر ثقافة الطارف
تفقد وزير الثقافة حلمى النمنم ومحمد بدر محافظ الأقصر، ظهر اليوم الأحد، بحضور الدكتور أبو الفضل بدران رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، قصر ثقافة الطارف، وتفقدا ورشة فن نحت الالباستر الدائمة فى القصر، والتى تستهدف تعليم الأطفال فن نحت الالباستر.

كما تفقد النمنم وبدر المكتبة العامة التى تضم 7119 كتاب، وتساءل عن الاستعارة الخارجية، والأنشطة المسرحية، وتفقد كذلك نادى التكنولوجيا وكذلك المسرح الصيفى بالقصر، وأبدي وزير الثقافة سعادته بمجهودات قصور الثقافة بالأقصر لتعليم الأطفال فنون جديدة وثقافة المسرح، مؤكداً أن القصر واجهة مشرفة، فالجزء العلوى يمكن ان يكون مصدرا للإلهام للشعراء والمبدعين.

ومن جانبه صرح الباحث سعد فاروق رئيس الادارة المركزية لإقليم جنوب الصعيد، أن المسرح يضم فرقة مسرحية تقوم بعرض خمسة عروض شهرية، إلى جانب عروض الهواة، مؤكداً أن الاستعارة الخارجية تتم بشكل كبير وجارى تزويد المكتبة بعدد الكتب الجديدة الى جانب نسخ اخرى من المتواجدة لاستيعاب الاستعارة.

وزير-الثقافه-،-حلمى-النمم-،-الاقصر-(1)

وزير-الثقافه-،-حلمى-النمم-،-الاقصر-(2)

وزير-الثقافه-،-حلمى-النمم-،-الاقصر-(3)
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