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رئيس وفد الحكومة السورية: الإرهاب يرتبط ببعض المجموعات “المدعية محاربته”

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رئيس وفد الحكومة السورية: الإرهاب يرتبط ببعض المجموعات “المدعية محاربته” رئيس وفد الحكومة السورية: الإرهاب يرتبط ببعض المجموعات “المدعية محاربته”

بشار الجعفري

بدأ رئيس وفد السورية، بشار الجعفري، كلمته خلال المؤتمر الذي يعقد في جنيف، اليوم الأحد، بإعرابه عن الأسف لمقتل 40 مدنيًا سوريًا بالتفجيرين اللذين وقعا في دمشق اليوم، مشيرًا إلى أن الإرهاب يرتبط ببعض المجموعات “المدعية محاربته”.

وقال الجعفري إن الحكومة السورية تسعى لحل سياسي “من دون شروط مسبقة”، مضيفًا أن الحكومة تريد تطبيق ما تم الاتفاق عليه، ولا تريد أن تبدأ من الصفر.

وأضاف أن العديد من السوريين غادروا، ليس لأن الحكومة تضطهدهم، بل بحثًا عن حياة آمنة وأفضل.

وصرح الجعفري بأن الحكومة السورية، رحبت بأي طرح ينهي الأزمة، وأنه كان يتم امتحانها و”المراهنة على أنها لن تتعاون”، مشيرًا أنه “لو كان الطرف الآخر جديا لأتى بأجندة وطنية”.

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