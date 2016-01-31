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مؤكدا عدم قانونية استدعائه..”جنينة” يتغيب عن جلسة التحقيق معه

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مؤكدا عدم قانونية استدعائه..”جنينة” يتغيب عن جلسة التحقيق معه مؤكدا عدم قانونية استدعائه..”جنينة” يتغيب عن جلسة التحقيق معه

المستشارهشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات – أرشيفية

أرسل هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات خطابًا إلى  قاضي التحقيق معه في قضية أعلنته لوزير العدل والقضاء يعلمه بأنه اعتذر عن الحضور لعدم صحة إجراءات استدعائه ومخالفة القانون رقم 79 لسنة 1958 ومخالفة المادة رقم 10من قانون الجهاز.

وارفق جنينه بطلبه صورة من قرار رئيس الجمهورية بتعيينه وصورة أخرى من قرار المحكمة الدستورية بشأن صحة البلاغ المقدم من وزير العدل.

وكان قاضي التحقيق، المنتدب من قبل رئيس محكمة الاستئناف أصدر قرارًا سابقًا باستدعاء المستشار هشام جنينه رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات في اتهامه بسب وقذف القضاء ورجاله وإهانته لوزير العدل المستشارأحمد الزند في برنامج الإعلامي وائل الابراشي مقدم برنامج العاشرة مساء.

صدر القرار برئاسة المستشار صفاء الدين اباظه وسكرتارية محمود فتحى.

وكان قاضي التحقيق قد أخلى سبيل كلا من الإعلامي وائل الابراشي والأستاذ أسامه عز الدين مدير قنوات دريم بضمان محل إقامتهم.

وقال المستشار الزند في البلاغ: إن المستشار هشام جنينه رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات اتخذ من الإعلام وكتابات وسيلة للنيل من مؤسسات الدولة لهز ثقة الشعب فيهم.

وكان الإبراشي استضاف جنينة في 4 نوفمبر الماضي، وهو ما دفع الزند لتقديم بلاغ بناء على ما أذيع بالحلقة.

 

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