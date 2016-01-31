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ننشر أسماء 15 متوفيا و22 مصابا ضحايا حادث طريق صحراوى فى بنى سويف

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ننشر أسماء 15 متوفيا و22 مصابا ضحايا حادث طريق صحراوى فى بنى سويف ننشر أسماء 15 متوفيا و22 مصابا ضحايا حادث طريق صحراوى فى بنى سويف
حصل اليوم السابع على أسماء37 شخصا بينهم 15متوفيا، و22 مصابا هم ضحايا حادث تصادم أكثر من 25 سيارة على طريق الجيش الصحراوى الشرقى، على مسافة قريبة من بوابة الكريمات التابعة للجيزة.
>وأسماء المتوفين: محمد تمام كمال «غياضة ـ بنى سويف»، وسعيد هاشم سليمان «ناصرـ بنى سويف»، وفتحى محمد أحمد «تزمنت الشرقية ـ بنى سويف»، و 4 جثث متفحمة بالإضافة إلى 8 جثث أخرى، تم نقلهم لمستشفى أطفيح المركزى.

اما المصابون فهم: محمد عبد العظيم «38 سنة ـ بيلفيا ـ بنى سويف»، ونبيل ربيع عبد الرازق «منشأة عاصم ـ بنى سويف»، ومحمد صلاح محمد «41 سنة ـ بنى سويف»، وهانى عيد عمر «38 سنة ـ الجيزة»، وحسن سعيد عبد الله «35 سنة ـ الفشن»، وياسر سيد محمد «29 سنة ـ الفشن»، ومحمد نصر تمام «20 سنة ـ غياضة ـ ببا ـ بنى سويف»، ومحمد جمال شحاته «20 سنة ـ غياضة ـ ببا ـ بنى سويف».

ومحمد عمر عرابى «41 سنة ـ الجيزة»، وصلاح خلف عبد الله «32 سنة ـ أسيوط»، وأبوبكر محمد شوقى «35 سنة ـ المنيا»، وأحمد محمد حسن «29 سنة ـ أسيوط»، وسعيد ربيع على 29 سنة ـ أسيوط «41 سنة ـ المنيا»، ومهدى محمد إبراهيم «50 سنة ـ أسيوط»، ومحمود محمد حسن «8 سنوات ـ أسيوط»، وجمال محمد عزوز «53 سنة ـ بنى سويف»، وعزوز جمال على «7 سنوات ـ بنى سويف»، وهناء عبد العال محمد «40 سنة ـ بنى سويف»، ووفاء جمال على «15 سنة ـ بنى سويف» وشعبان سيد أحمد «45 سنة ـ بني سويف» ومحمد أحمد حمدي «52 سنة ـ أسيوط» .

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