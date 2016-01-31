محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الشهادة الابتدائية بنسبة نجاح 68.74%

أسيوط ضحا صالح - هيثم البدري

اعتمد المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط نتيجة امتحان الفصل الدراسي الأول لعام 2015/ 2016 لتلاميذ الشهادة الابتدائية الصف السادس الابتدائي بأسيوط.

>صرح بذلك عبد الفتاح أبو شامة وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط وقال أن عدد الطلاب الذين تقدموا للامتحانات بلغ 84432 طالب حضر منهم 80528 ونجح 55357 طالب بنسبة نجاح 68.74% .

>وهنأ المحافظ الطلبة والطالبات الناجحين على مستوى المحافظة متمنيا لهم دوام التفوق وقال أن الدولة لن تقصر فى دعم العملية التعليمية وتحاول دائما دفعها للتطوير من أجل مستقبل أفضل لأبنائنا الذين هم عماد المستقبل متمنياً التوفيق للشهادات الأخرى.

>وأوضح المحافظ أنه تم التنبيه بالإعلان عن النتائج بجميع المدارس وإعطاء التلاميذ بيان درجات يضم جميع المواد الدراسية التي أدى التلاميذ الامتحان فيها.



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