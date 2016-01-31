طائرة بحث متطورة ضمن الوحدات البحرية المشاركة فى إنقاذ "زينة البحرين"

قال مصدر عسكرى لـ"اليوم السابع" إن الوحدات البحرية التى تم الدفع بها لإنقاذ الصيادين المصريين قبالة السواحل السوادنية فى البحر الأحمر، مزودة بطائرة بحث وإنقاذ من طراز "اس اتش تو جى"، للمعاونة فى عمليات الإنقاذ وسرعة المعاونة فى عمليات الإنقاذ التى بدأت منذ أمس السبت وحتى الآن .

كان العميد محمد سمير المتحدث العسكرى، أعلن مساء أمس السبت إنه بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمر الفريق أول صدقى صبحى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، بتوجه إحدى وحدات القوات البحرية بأقصى سرعة إلى جزيرة (مسبريت) للقيام بمحاولة لإنقاذ مركب الصيد ( زينة البحرين)، أمام السواحل السودانية، وكانت المركب بدأت رحلة صيد وعلى متنها (14) صيادا مصريا من ميناء (برنيس) بالبحر الأحمر يوم السبت الماضى الموافق 23 /1/ 2016 .

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صياد يروى لـ"اليوم السابع" تفاصيل اللحظات الأخيرة لـ"زينة البحرين" قبل الغرق

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