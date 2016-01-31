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السعودية: مقتل رجلى أمن بحادثة سطو مسلح بالقطيف

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السعودية: مقتل رجلى أمن بحادثة سطو مسلح بالقطيف السعودية: مقتل رجلى أمن بحادثة سطو مسلح بالقطيف
أعلن مصدر أمنى سعودى مقتل اثنين من رجال الشرطة فى تبادل لإطلاق النار المكثف مع مسلحين مجهولين كانا يحاولان السطو على سيارة نقل أموال فى القطيف (شرق) المملكة .

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (واس) عن الناطق الإعلامى لشرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطى قوله " أثناء قيام إحدى دوريات الأمن بمهامها لمتابعة سيارة نقل أموال بمدينة سيهات بمحافظة القطيف تعرض رجال الأمن لإطلاق نار كثيف من مسلحين مجهولين مما نتج عنه استشهاد قائد دورية الأمن الرقيب أول / شجاع على الشمرى ومرافقه الوكيل الرقيب / عثمان شايم الرشيدى ".

وأضاف أن "الجهات المختصة بشرطة محافظة القطيف باشرت إجراءات الضبط الجنائى لهذه الجريمة الإرهابية، ولا يزال الحادث محل المتابعة الأمنية".
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