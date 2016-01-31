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"العليا للمعارضة السورية": روسيا حاربت كل شىء فى سوريا إلا الإرهاب

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"العليا للمعارضة السورية": روسيا حاربت كل شىء فى سوريا إلا الإرهاب "العليا للمعارضة السورية": روسيا حاربت كل شىء فى سوريا إلا الإرهاب
قال سالم المسلط المتحدث باسم الهيئة العليا للمعارضة السورية، أن روسيا حاربت كل شئ في سوريا إلا الإرهاب وأن ما نراه من إرهاب هو ما يقوم به النظام السورى مطالبا بالإفراج عن النساء المعتقلات ووقف القصف الروسى للسوريين.

وأضاف سالم المسلط المتحدث باسم الهيئة العليا للمعارضة السورية، خلال مؤتمر صحفى، اليوم،أنهم عازمون على بدء المفاوضات والتوصل إلى حل يضع حدا للإرهاب قائلا " المهم أولا إيصال الغذاء إلى الأطفال في سوريا".

وأشار سالم المسلط المتحدث باسم الهيئة العليا للمعارضة السورية، الى أن اجتماع الوفد الخاص بهم قائم الآن مع دي مستورا قائلا "متفائلون ونحن هنا لإيجاد حل لكل السوريين ونريد سوريا مدنية تعددية ديمقراطية".

وتابع سالم المسلط المتحدث باسم الهيئة العليا للمعارضة السورية،أن معركتهم مع شخص الأسد والنظام لا مع طائفة معينة وأنه يجب أن تمثل كل الشرائح السورية في النظام الجديد قائلا "جئنا لإطلاق عملية سياسية تنهي حكم الديكتاتورية في سوريا ".
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