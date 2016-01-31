السبسى:جولتى بالكويت والبحرين لإصلاح الأخطاء الدبلوماسية للحكام السابقين

قال رئيس تونس الباجى قايد السبسى الأحد، فى حوار لصحيفة "لا براس" التونسية، أن الجولة التى قام بها مؤخرًا بكل من الكويت والبحرين تأتى فى إطار إصلاح الأخطاء الدبلوماسية التى اقترفها من تولوا الحكم قبله وخاصة خلال حكومة الترويكا، مضيفًا أن دول الخليج أبدت استعدادا كبيرا لمساعدة تونس على كافة المستويات وإصلاح العلاقات الدبلوماسية معها.

وفى سياق متصل، اتهم رئيس الجمهورية أطرافًا من اليسار واليمين المتطرف بالوقوف وراء عمليات التخريب والنهب التى وقعت خلال الاحتجاجات الأخيرة قائلا لهم "إن الدستور التونسى قطع حلم البعض لإرساء الخلافة فى تونس ومع أحلام الآخرين الساعين لاستكمال الثورة".

وكان الرئيس التونسى قد أجرى زيارة رسمية إلى كلّ من الكويت ومملكة البحرين من 26 إلى 28 يناير الجارى تلبية لدعوتى أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة.

>