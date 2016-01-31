أخبار عاجلة

مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل" -
برنامج القاهرة أبوظبي يفتح ملف أزمة تهديد إغلاق مدرسة الموهوبين رياضياً -
الأهلي لـ«التحرير»: سنتعاقد مع «أشرف» رغم مشاركته الإفريقية مع سموحة -
شوبير: «لو اتحاد الكرة اتحل.. هعتزل» -
فيديو| أبو ريدة: مجدي عبد الغني «رزل شوية».. ولا أحتاح لنائب -
الوكالة الرسمية: فرنسا تطرد حفيد مؤسس "الإخوان" إلى سويسرا -
القاهرة أبوظبي: تصريحات ك. أحمد حسام ميدو حول التهديد لإغلاق مدرسة الموهوبين رياضياً -
مساء dmc - حلقة السبت 8-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع رجال الأعمال "السيد البدوي وعلاء السبع" -
القاهرة أبوظبي - فقرة التكتيك .. التحليل الفني لمباريات الأسبوع الـ 23 للدوري -
القاهرة أبوظبي: تصريحات أحمد مرتضى منصور حول تعيين "إيناسيو" مديراً فنياً للزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

القلق النفسى يعرضك لآلام الظهر

Google+ Print
القلق النفسى يعرضك لآلام الظهر القلق النفسى يعرضك لآلام الظهر
التوتر والقلق النفسى من الأعراض النفسية الشائعة، والتى تؤثر بصورة مباشرة على العديد من العمليات الحيوية بجسم الإنسان.

تأثير القلق النفسى على أعضاء الجسم


>تبعا لرأى جمال فرويز استشارى الأمراض النفسية والعصبية، فالتعرض لنوبات القلق النفسى يساهم فى ارتفاع نسب الهرمونات بالجسم، على رأسها هرمون (الأندرينالين) و(النور أدرينالين) و(الكرتيزول).

ويضيف جميع هذه الهرمونات تؤثر بصورة مباشرة على عمل أعضاء الجسم، وتدفق الدم بالدورة الدموية، وهو ما يساهم فى ظهور العديد من الأعراض العضوية، كألم البطن واضطراب الأمعاء والتعرق الزائد والرعشة.

القلق النفسى يسبب ألم الظهر


>من الآثار الأخرى التى يخلفها القلق النفسى على أعضاء الجسم تبعا لرأى فرويز هى آلام الظهر، والسبب يرجع لتأثير زيادة تدفق الهرمونات المصاحب لحالة التوتر النفسى، على عضلات الجسم وأهمها العضلات الداعمة للعمود الفقرى.

تلك الحالة تؤثر بصور مباشرة على قوة تحمل العمود الفقرى، وترفع من فرص تعرضه لنوبات متكررة من الألم وبمجرد بذل أى مجهود بسيط.

وعلاج تلك الأعراض يبدأ أولا بالتخلص من الأسباب التى أدت لظهورها وهى القلق النفسى، وفى بعض الحالات قد ينصح باستشارى الطبيب النفسى لوصف بعض العلاجات المهدئة، بغرض السيطرة على إفراز الهرمونات المصاحبة لحالة القلق النفسى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365