رفع وإزالة 78 طنا من القمامة والأتربة بمركز أبو قرقاص بالمنيا

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو قرقاص بالمنيا، من رفع وإزالة 78 طنا من القمامة والأتربة ومخلفات حفر أعمال توصيل الغاز الطبيعى للمنازل بمركز أبوقرقاص ومدينة الفكرية، على مدار 10 أيام، وذلك باستخدام معدات الوحدة المحلية، فى إطار متابعة حالة النظافة العامة.

قال محمد عبد الرحيم رئيس مركز ومدينة أبو قرقاص، إنه تم رفع 21 طنا من امتداد شارع مكة ناحية العمارات السكنية من الجهة الشرقية والغربية، و15 طنا من شارع مصرف ماقوسة من الناحية الشرقية بداية من شارع الاتحاد حتى المركز الطبى، و10 أطنان من الناحية البحرية لشارع الجنينة بداية من شارع الاتحاد حتى منهرى الشرقى وعدد 12 طنا من المدخل البحرى لشارع مصر - أسوان وحتى منشأة الفكرية و20 طنا امتداد شارع الجمهورية غربا حتى صالح باشا من الناحية الجنوبية للمدينة، وذلك خلال متابعة أعمال النظافة اليومية التى تجرى بدائرة الوحدة المحلية.