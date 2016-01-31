بالصور..توقيع اتفاقية بين الأكاديمية العربية ومنظمة التنمية بالأمم المتحدة

وقع اليوم الأحد، الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، اتفاقية تعاون مشترك مع تايزو نيشى كاوا نائب المدير العام لمنظمة التنمية الصناعية بالأمم المتحدة (UNIDO)، فيما يتعلق بالتنمية الصناعية الشاملة والمستدامة (ISID) .

تم اليوم توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين تايزو نيشى كاوا نائب المدير العام لمنظمة التنمية الصناعية بالأمم المتحدة (UNIDO)، والدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، فيما يتعلق بالتنمية الصناعية الشاملة والمستدامة (ISID) .

وتنص الاتفاقية على تبادل الخبرات بين المنظومتين فى مسائل البحث فى النمو الأخضر فى تدريب وبناء القدرات من أجل الوظائف الخضراء، سواء فى المهن التى تتطلب مهارات عالية أو فى التدريب المهنى والمهن اللازمة للصناعات فى مجال التخصصات التالية: (التعليم والتدريب، تطوير القيادة، تنظيم المشاريع وبناء القدرات، الهندسة والتكنولوجيا، الإدارة والتكنولوجيا، الحاسب الآلى وتكنولوجيا المعلومات، النقل واللوجستيات، الاستزراع المائى وتكنولوجيا والمصائد).

بالإضافة إلى بحث سبل التعاون التقنى من أجل تحقيق تنمية صناعية مستدامة، والوصول إلى التقدم الاجتماعى العادل فى مصر عن طريق تطوير نظم بناء القدرات فى المواضيع التالية:

>"مشاريع لخلق فرص عمل للشباب، الصناعات الخضراء التنافسية، إدارة المخلفات والمياه، الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة الصناعية، تنمية الصناعات الزراعية والأمن الغدائى فى المناطق الريفية".

وصرح رئيس الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج، بأن منتدى الشباب العربى هو نتاج لمجهودات منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO) ) من أجل تحقيق الأهداف الجديدة للتنمية العالمية المستدامة وأجندة 2030 للتنمية المستدامة.

وأضاف رئيس الأكاديمية أن هذا المنتدى يقام بالتعاون بين منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى (AASTMT) طبقاً لأهداف الأمم المتحدة الإنمائية للدول العربية بما يتماشى مع منظومة الأمم المتحدة للقضاء على الفقر (2008-2017)، مشيرا إلى أن الأكاديمية تشارك فى إقامة هذا المنتدى لما لها من خبرات كمنظمة متخصصة فى التعليم والتدريب والاستشارات.

جاء ذلك خلال افتتاح فعاليات منتدى الشباب العربى، الذى تنظمه الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، تحت عنوان "رؤية ابتكارية لتحقيق التنمية الخضراء وخلق فرص عمل فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى والذى يقام فى الفترة من 31 يناير الجارى حتى 2 فبراير 2016 بمكتبة الإسكندرية، وذلك بالتعاون مع منظمة (UNIDO) للتنمية الصناعية والتابعة للأمم المتحدة.



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