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محافظ الشرقية: مبادرة الصالحية بداية خير للتعاون المثمر مع القوى العاملة

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محافظ الشرقية: مبادرة الصالحية بداية خير للتعاون المثمر مع القوى العاملة محافظ الشرقية: مبادرة الصالحية بداية خير للتعاون المثمر مع القوى العاملة
أعرب اللواء خالد سعيد محمد، محافظ الشرقية، عن سعادته بتطبيق مبادرة الصالحية للتمكين الاقتصادى للمرأة بالمحافظة، كأول محافظة تطبق فيها تلك المبادرة الراقية، قائلا، "شعور طيب من القوى العاملة تجاه المحافظة لتحظى بأول تطبق للمشروع".

وأضاف محافظ الشرقية، خلال فعاليات احتفالية ختام أنشطة "مبادرة الصالحية للتمكين الاقتصادى للمرأة" ، بحضور جمال سرور وزير القوى العاملة، أن المشروع يعظم الدور الفاعل لمواجهة أزمة البطالة التى يعانى منها المجتمع المصرى، وبداية خير للتعاون المثمر بين المحافظة ووزارة القوى العاملة.

ومنح محافظ الشرقية اللواء خالد سعيد محمد وزير القوى العاملة درع المحافظة فى نهاية الاحتفالية .

مبادرة التمكين الاقتصادى للمرأة (1)

مبادرة التمكين الاقتصادى للمرأة (2)

مبادرة التمكين الاقتصادى للمرأة (3)

مبادرة التمكين الاقتصادى للمرأة (4)

مبادرة التمكين الاقتصادى للمرأة (5)

مبادرة التمكين الاقتصادى للمرأة (6)

مبادرة التمكين الاقتصادى للمرأة (7)

مبادرة التمكين الاقتصادى للمرأة (8)

مبادرة التمكين الاقتصادى للمرأة (9)
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