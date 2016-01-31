محافظ الفيوم ومساعد وزير العدل يفتتحان ورشة عمل حول قضايا الإدمان

افتتح المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم، والمستشار هانى عبد الجابر مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان، صباح اليوم، ورشة عمل للقضاة وأعضاء النيابة العامة ورجال الشرطة، حول قضايا تعاطى وإدمان المواد المخدرة من الجوانب القضائية والنفسية والاجتماعية، والتى عُقدت بقاعة المؤتمرات بفندق هلنان أوبرج الفيوم.

شارك فى ورشة العمل المستشار محمد البنا رئيس نادى قضاة الفيوم، والمستشار ربيع زايد رئيس محكمة الفيوم الابتدائية، والدكتور هشام عبد الحميد رئيس مصلحة الطب الشرعى، والأستاذ عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، والمستشار محمد الخولى المحامى العام لنيابات الفيوم، واللواء مجدى السمرى مساعد مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، وعدد من السادة القضاة وأعضاء النيابة العامة ورجال الشرطة.

وأكد محافظ الفيوم خلال كلمته خطورة ظاهرة الإدمان وتعاطى المواد المخدرة على المجتمع، مشيراً إلى أن ضياع الفرد فى متاهة الإدمان يؤدى إلى تفكك الأسرة الىي تعتبر اللبنة الأساسية فى بناء المجتمع، كما يؤثر بالسلب على مستقبل البلاد، وأشاد المحافظ بتكاتف مؤسسات الدولة وجهود وزارتى العدل والداخلية فى مكافحة هذا المرض اللعين.

وأبدى محافظ الفيوم استعداد المحافظة لتوفير كافة سبل الدعم اللازم لإقامة مركز لعلاج الإدمان بالفيوم، مشيراً إلى أنه سيقوم بالتنسيق مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان لإنشاء المركز فى أسرع وقت ممكن.

وقال المستشار هانى عبد الجابر مساعد وزير العدل لقطاع حقول الإنسان، إن ورشة العمل تهدف إلى وضع حلول ومقترحات سوف تأخذها وزارة العدل بعين الاعتبار عند قيامها بوضع التشريعات اللازمة لمكافحة ظاهرة الإدمان وتعاطى المواد المخدرة.

وفى ختام الجلسة الافتتاحية لورشة العنمل تبادل محافظ الفيوم مع مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان الدروع التذكارية، كما قام المحافظ بتقديم درع المحافظة لكل من المحامى العام لنيابات الفيوم، ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، ومساعد مدير الإدارة العامة لمكافحة الإدمان بوزارة الداخلية.



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