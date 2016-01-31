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محافظ شمال سيناء يوفد مندوبا لزيارة بطل كمال الأجسام السيد المالكى

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محافظ شمال سيناء يوفد مندوبا لزيارة بطل كمال الأجسام السيد المالكى محافظ شمال سيناء يوفد مندوبا لزيارة بطل كمال الأجسام السيد المالكى
أوفد اللواء عبدالفتاح حرحور محافظ شمال سيناء، مندوبا عنه لزيارة بطل كمال الأجسام السيد المالكى، المصاب بالسرطان، حيث يرقد فى بلدته دمياط .

وقال علاء عطوة مدير العلاقات العامة والإعلام بمحافظة شمال سيناء، "إن مندوب من العلاقات العامة بديوان عام محافظة شمال سيناء قام بزيارة بطل كمال الأجسام السيد المالكى، بمستشفى دمياط، وذلك أثناء تلقيه العلاج لإصابته بالسرطان، بناء على توجيهات اللواء السيد عبد الفتاح حرحور، محافظ شمال سيناء، والاطمئنان على صحته، ونقل تحيات اللواء إليه و قدم شيك بمبلغ مالى من المحافظة إلى المالكى للمساعدة فى تكاليف علاجه من مرض السرطان.

والجدير بالذكر أن المالكى بطل الجمهورية والعالم فى كمال الجسام، حاصل على عدة ميداليات ذهبية وفضية فى اللعبة، بجانب شهادات تقدير من عدد من المسئولين، فيما أصيب مؤخرًا بمرض السرطان، ويتلقى العلاج بدمياط.


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مصر 365

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