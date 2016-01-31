بالصور.. إزالة تشوينات من 4 أفدنة وحرثها تمهيدا لزراعتها لإنقاذها من البوار

قامت مديرية الزراعة بالدقهلية، اليوم، الأحد بإزالة التشوينات فى 4 أفدنة و12 قيراطا بزمام الإدارة الزراعية بمركز المنزلة بقرية البصراط، بحوض السعدة، والدخنة، وحرثت المديرية المساحة وذلك فى مواجه ظاهرة تبوير الأرض الزراعية.

وقال عبد الله سويلم، وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية، إنه تم تحرير إنذار بالتبوير للمخالفين، فى يوليو الماضى، وبمراجعة الجمعية الزراعية بقرية البصراط تبين أنها مدرجة بسجل إنذارات التبوير، ولم تتم زراعتها بأى من المحاصيل الشتوية القائمة، وبناء عليه لم يتم صرف أى أسمدة لهذه المساحة.

وانتقلت لجنة مكونة من نبيل عبد العزيز، مدير عام حماية الأراضى الزراعية بالدقهلية، والمهندس كمال محمد عطاالله، مدير عام الإدارة الزراعية بالمنزلة، ولجنة من الإدارة الزراعية بالمنزلة، بالمشاركة مع الجمعية الزراعية بالبصراط، لتنفيذ والإشرا ف على إزلة التشوينات وحرث المساحة تمهيدا لزراعتها، وتم تحرير محاضر للمخالفين.



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