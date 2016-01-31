بالصور..محافظ أسيوط ورئيس المركزى للتعمير يضعان حجر أساس طريق الهضبة الغربية

قام المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط يرافقه اللواء محمد ناصر، رئيس الجهاز المركزى للتعمير التابع لوزارة الإسكان بوضع حجر أساس مشروع طريق الهضبة الغربية، والذى بدأ العمل فيه بالمرحلة الأولى بطول 12 كم بتكلفة تتجاوز الـ90 مليون جنيه من إجمالى الطريق، الذى يعبر فوق الهضبة بطول 22 كم.

وهنأ المحافظ شعب أسيوط بوضع حجر الأساس طريق الهضبة الغربية اللذى يطلق عليه مشروع الأمل، مشيرا إلى أهميته كمشروع تنموى عملاق يساعد فى إحداث تنمية حقيقية (عمرانية – زراعية – اقتصادية – سياحية) على أرض المحافظة ويساعد فى حل مشاكل الإسكان بإنشاء 3 تجمعات عمرانية على جانبيه تبلغ مساحتها 10 أضعاف مدينة أسيوط الحالية، وبالتالى يساهم فى خفض أسعار العقارات والوحدات السكنية، بالإضافة إلى مساهمته فى دعم المناطق الصناعية وإيجاد مساحات أكبر للصناعات المتنوعة والحفاظ على الرقعة الزراعية والحد من العشوائيات وتوفير مسافة حوالى 15 كيلو مترا، للوصول من مدينة أسيوط من مطار أسيوط الدولى، حيث يربط بين شبكة طرق إقليمية هى الطريق الغربى (القاهرة/سوهاج - القاهرة/الخارجة) والطريق الزراعى والطريق الصحرواى الشرقى وطريق أسيوط / البحر الأحمر وطريق الجيش الأمر الذى إلى يساهم فى زيادة التبادل التجارى بين المحافظات وجذب استثمارات جديدة للمحافظة.

وأشار اللواء محمد ناصر إلى أن مشروع محور طريق الهضبة الغربية من أهم مشروعات الجهاز يبدأ من الطريق الصحراوى الغربى، ويمتد حتى الطريق الدائرى لأسيوط وكوبرى الواسطى وتم إسناد مرحلته الأولى إلى شركة المقاولون العرب بطول 12 كم، كما تم الانتهاء من التصميمات الخاصة بالمرحلة الثانية والتى يبلغ طولها 10 كم منوها أن الطريق يتكلف إنشاؤه حوالى 300 مليون جنيه، تم رصد 50 مليون جنيه ضمن الخطة متوسطة الآجل للجهاز 2014/2015م ونحاول الانتهاء من المرحلة الثانية للمشروع مع العام المالى 2016/2017م، لافتا إلى أن أعمال إنشاء الطريق تسير بانتظام وبالتوازى فى جميع القطاعات على مسار الطريق بأكمله ليتم الانتهاء منه قبل الموعد المحدد للتسليم.

وأوضح عمرو طلعت المهندس الاستشارى للمشروع أن طريق الهضبة هو طريق تنموى أكثر منه محور نقل ويطلق عليه (طرق حاملات العمران) يتكون من 3 مناطق رئيسية المنطقة الأولى بطول 12 كم، تبدأ من طريق المطار وهى أرض شديدة الوعورة لها طبيعة صحراوية بدأ التنفيذ فيها والمنطقة الاستكمالية ومنطقة بطول 6 كم تسير مع الوادى إلى بداية مصرف السيل بقرية درنكه والثالثة بطول 4 كم وهى بداية النزول من الهضبة، لافتا أن الطريق مؤمن بالكامل وتم عمل العديد من الدراسات على الطريق كل 25م لمراعاة الظروف البيئة للمنطقة، لافتا إلى أن الطريق يتكون من 4 حارات بعرض مرورى واحد وتجهيزات مرورية كاملة لتأمين الطريق.

وأكد ماجد عبد الكريم سكرتير عام محافظة أسيوط انه تمت مراعاة عوامل الامان والسلامة فى إنشاء الطريق من بداية خروجه أمام مطار أسيوط وحتى وصوله إلى الطريق الدائرى، لافتا إلى أنه أول طريق مغطى بالكامل بالطاقة الشمسية.

وقالت المهندسة إيمان محمود، مدير عام التخطيط العمرانى بالمحافظة، إنه تم تخصيص مساحة 3747 فدانا لصالح محافظة أسيوط بقرار من المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإنشاء أول تجمع عمرانى كمرحلة أولى على الجانب الجنوبى للطريق الجارى إنشاءه وسيتم إنشاء تجمعين آخرين مستقبلاً بمساحة تصل إلى 10 آلاف فدان، وسيتم تقسيمها إلى مناطق إسكان شباب، بالإضافة إلى مناطق رجال الأعمال ومشروعات للإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل والاستثمار، وسيتم ترفيقها بجميع الخدمات ومشاريع البنية التحتية.

وأضاف المهندس محمد محفوظ رئيس فرع شركة المقاولون العرب بأسيوط أن الطريق يعتبر نقلة حضارية فى تاريخ محافظة أسيوط، حيث يوفر مساحات كبيرة من الأراضى والإسكان تعمل على خفض أسعار العقارات فى المحافظة التى بلغت مدى غير معقول من الارتفاع.

حضر وضع حجر الأساس اللواء ماجد عبد الكريم سكرتير عام المحافظة ومحمد فوزى النشار مدير فرع الجهاز المركزى للتعمير بأسيوط وأعضاء مجلس النواب والعديد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.



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